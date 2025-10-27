ผู้บริหาร รฟท.-สหภาพฯ ร่วมยกระดับสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน จับมือ สปสช.เบิกจ่ายตรง เริ่ม 1 ม.ค.69

นายวีริศ อัมละปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ผู้บริหารรถไฟฯ ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ผลักดันโครงการเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากร รฟท. ได้สำเร็จ โดยบรรลุข้อตกลงในการมอบหมายให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิการรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการนี้เป็นการนำระบบการเบิกจ่ายตรงด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างเฉพาะงาน อดีตพนักงาน และบุคคลในครอบครัว ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระด้านการเงินจากการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้มีสิทธิได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคไต ดังนั้น การดำเนินโครงการนี้จะช่วยให้ผู้มีสิทธิไม่ต้องสำรองเงินจ่ายสำหรับกรณีคนไข้นอก และไม่ต้องใช้หนังสือรับรองสิทธิสำหรับกรณีคนไข้ใน
ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวอีกว่า โครงการนี้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกับกรมบัญชีกลาง และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่มอบหมายให้ สปสช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ซึ่งเป็นการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ การรถไฟฯ จะให้ สปสช. เข้ามาช่วยบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง ตรวจสอบ คัดกรอง และป้องกันสิทธิซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น รวมถึงบริหารระบบการรับ-ส่งข้อมูล การแจ้งหนี้ พร้อมรายงานการใช้บริการและการเบิกจ่ายเงิน
สำหรับความร่วมมือกับ สปสช. ครั้งนี้ เป็นการยกระดับสวัสดิการของชาว รฟท. ให้ทัดเทียมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและปริมาณงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด รฟท. ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการนี้จะมีผลบังคับใช้และพร้อมให้บริการแก่ผู้มีสิทธิของ รฟท. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป