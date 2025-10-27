ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาตรอกสาเก

วันนี้ (27 ต.ค.) เวลา 08.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตรอกสาเก ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร โดยมีนายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาความสะอาดตลอดแนวถนนตรอกสาเก ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้าและพื้นผิวจราจร กวาดเก็บขยะ และล้างทำความสะอาดพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม