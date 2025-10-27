xs
xsm
sm
md
lg

“ณวัฒน์”ยันไม่ต้องการเงินส่วนตัว“กัน จอมพลัง” ชี้ต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน ผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยง