หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 16.94 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,979.06 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าเปิดที่ระดับ 1,330.85จุด ปรับขึ้น 16.94 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,979.06 ล้านบาท