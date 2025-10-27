xs
“กัน จอมพลัง”เผยได้โอนเงินส่วนตัวคืนให้“ณวัฒน์” 50,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กัน จอมพลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวผมคืนให้ 50000 ตามที่คุณณวัฒน์ เจ้าของมิสแกรนด์ ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิ ผมได้โอนกลับไปที่บุญชีที่คุณณวัฒด์เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารครับ