กองกำลังชาติพันธุ์แถลงแสดงความอาลัยถวาย‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก “Dulyapak Preecharush – ดุลยภาค ปรีชารัชช” ระบุว่า กองกำลังชาติพันธุ์ตามชายแดนไทย-เมียนมา และรัฐบาลเอกภาพชาติของเมียนมา รวมถึงกองกำลังอื่นๆอีกบางส่วน ร่วมออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง
ถือเป็นข่าวดีต่อทั้งราชวงศ์และประชาชนคนไทย และสื่อนัยยะถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมา
ผมขอขอบคุณพี่น้องชาติพันธุ์และเครือข่ายที่ส่งแถลงการณ์ที่ทรงคุณค่ามาให้ผม จึงขอเผยแพร่ให้คนไทยรับทราบโดยทั่วกันครับ
วันนี้ กองกำลังบนชายแดนไทย-เมียนมา กลุ่มสำคัญๆ ทั้งสภากอบกู้รัฐฉาน พรรครัฐมอญใหม่ พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะยาห์ สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง รัฐบาลเอกภาพชาติ ต่างแสดงความอาลัยพร้อมแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านฟากตะวันตกครับ