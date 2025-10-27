เช้านี้คุณภาพอากาศ กทม.อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 15.9 มคก./ลบ.ม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 15.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตปทุมวัน 25 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 24.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบึงกุ่ม 22.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 21.3 มคก./ลบ.ม.
5 เขตสาทร 21.1 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางพลัด 20.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตคลองสามวา 20.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสาน 20.2 มคก./ลบ.ม.
9 เขตคันนายาว 20.1 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราษฎร์บูรณะ 19.6 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหนองแขม 19.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางกอกใหญ่ 19.2 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ
13.4 - 18.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก
12.5 - 22.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง
12.3 - 16.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้
12.9 - 25 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ
11.6 - 20.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้
14.4 - 19.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี