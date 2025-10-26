NARIT คาดปรากฎการณ์ลูกไฟเหนือท้องฟ้า เป็นดาวตกชนิดระเบิด ไม่เกี่ยวดาวหางเลมมอน

เพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยแพร่ข้อมูลโดย พิสิฏฐ นิธิยานันท์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สมาคมดาราศาสตร์ ระบุว่า หลังเกิดปรากฎการณ์ ลูกไฟเหนือท้องฟ้าภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย ช่วงเที่ยงคืนวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ช่วงเวลาประมาณ 00:28 น. เหนือบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้เกิดลูกไฟสว่างวาบตามด้วยเสียงดัง โดยไม่มีรายงานความเสียหายและเกิดอันตราย จากหลักฐานที่ปรากฏทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโออย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย เบื้องต้นคาดว่าเป็น ดาวตกชนิดระเบิด (Bolide) ที่อาจมากับฝนดาวตกโอไรออนิดส์ (Orionids)
ทั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาวหางเลมมอนแต่อย่างใด
