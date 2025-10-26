xs
รัสเซียทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ บูเรเวสต์นิก สำเร็จแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย วันนี้ (26 ต.ค.) ว่า รัฐบาลรัสเซียประกาศความสำเร็จ การทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ บูเรเวสต์นิก ซึ่งมีระยะทำการไม่จำกัด

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย กล่าวระหว่างการประชุมกับทหารระดับสูง ว่ารัสเซียประสบความสำเร็จ ในการทดสอบประสิทธิภาพครั้งสุดท้ายของ “บูเรเวสต์นิก” (Burevestnik) ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่