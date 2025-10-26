FATF ถอดแอฟริกาใต้ บูร์กินาฟาโซ ไนจีเรีย โมซัมบิก จากบัญชีเทาของ ปท.ที่ต้องติดตาม

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันนี้ (26 ต.ค.) ว่า คณะกรรมการทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (เอฟเอทีเอฟ) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินระดับโลก ถอดแอฟริกาใต้ บูร์กินาฟาโซ ไนจีเรีย และโมซัมบิก ออกจากบัญชีเทาของประเทศที่ต้องติดตามมากขึ้น
เอฟเอทีเอฟ ถือว่าประเทศที่มีชื่ออยู่ในบัญชีเทา มีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ ในการต่อสู้กับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย แต่คณะกรรมการยอมรับว่า ประเทศเหล่านี้กำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
