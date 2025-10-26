"อนุทิน" โบ้ยถามรองเสนาฯ ทหาร ปมเคลียร์พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้เป็นทีมเจรจาที่ดี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการพบกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ประเทศมาเลเซีย ว่า ได้มีการหารือกันนิดหน่อย เป็นการขอการสนับสนุนเรื่องการค้า และภาษี รวมทั้งได้เชิญ นายโดนัลด์ ทรัมป์ มาเยือนประเทศไทย เพราะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มาเยือนประเทศไทยประมาณ 10 ปีแล้ว ซึ่งท่านตอบรับในหลักการ
ส่วนการลงนามถ้อยแถลงระหว่างไทยและกัมพูชาจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ชายแดนและเห็นเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทางกองทัพมีการประสานงานกันอยู่ รับทราบว่าจะดำเนินการทันที ให้ไปถามรองเสนาธิการทหารที่เป็นหัวหน้าทีมเจรจา ซึ่งท่านทำงานเข้มแข็ง และมีทีมเวิร์กที่ดีกับฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศด้วย จึงเป็นที่มาของการได้ลงนามของปฏิญญา
ส่วนการลงนามถ้อยแถลงระหว่างไทยและกัมพูชาจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ชายแดนและเห็นเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทางกองทัพมีการประสานงานกันอยู่ รับทราบว่าจะดำเนินการทันที ให้ไปถามรองเสนาธิการทหารที่เป็นหัวหน้าทีมเจรจา ซึ่งท่านทำงานเข้มแข็ง และมีทีมเวิร์กที่ดีกับฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศด้วย จึงเป็นที่มาของการได้ลงนามของปฏิญญา