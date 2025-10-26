นายเเพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ย้ำหน่วยแพทย์ส่งเสด็จพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สมพระเกียรติ

วันนี้ (26 ต.ค.68) พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละมอบขวัญกำลังใจเเก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ถวายงานในพิธีการส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักพระราชวังมีกำหนดเคลื่อนพระบรมศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 16.00 น.
โอกาสเดียวกันนี้ รักษาราชการเเทนนายเเพทย์ใหญ่ กล่าวชื่นชมถึงความเสียสละ ความตั้งใจ และความภาคภูมิใจของผู้ที่จะได้มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ อันเป็นโอกาสอันสูงส่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นักศึกษาพยาบาลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำรวมเรียบร้อย เต็มเปี่ยมด้วยความเคารพ และใช้หัวใจของความเป็น พยาบาลตำรวจ ในการอุทิศตนเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สมพระเกียรติสูงสุด
