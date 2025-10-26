สมาชิก UN กว่า 60 ปท.ลงนามฉบับแรก มุ่งเป้าจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ว่า ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มากกว่า 60 ประเทศ ลงนามในสนธิสัญญาฉบับแรก ที่มุ่งเป้าจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่กรุงฮานอย แม้มีการคัดค้านจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี และกลุ่มสิทธิมนุษยชน ซึ่งเตือนถึงการเฝ้าระวังของรัฐที่ขยายวงกว้าง
กรอบกฎหมายโลกฉบับใหม่นี้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมดิจิทัล ตั้งแต่สื่อลามกเด็ก ไปจนถึงการหลอกลวงทางไซเบอร์ข้ามชาติ และการฟอกเงิน
