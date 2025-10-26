ศธ.แจ้ง 4 ข้อปฏิบัติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลดธง-ไว้ทุกข์-งดงานรื่นเริง

กรณีกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเวียนหน่วยงาน องค์กรในกำกับ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นตันไป ดังนี้
1.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
2.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
3.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
4.ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
