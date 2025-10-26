แนะจุดจอดรถร่วมส่งขบวนพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตามที่สำนักพระราชวัง ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นั้น
วันนี้ (26 ต.ค.) มีประชาชนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ถือพระฉายาลักษณ์แนบอก เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง ด้วยความโศกเศร้า หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ร้องไห้ออกด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ส่วนประชาชนที่จะเข้าร่วมส่งขบวนพระบรมศพ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้น มีจุดจอดรถที่สามารถใช้บริการดังนี้
จุดจอดรถมีค่าใช้จ่าย พื้นที่เอกชน บริเวณวัดมหาธาตุฯ 80 คัน ท่ามหาราช 150 คัน วัดชนะสงครามฯ 50 คัน วัดบวรนิเวศฯ ลานด้านหน้า 80 คัน อาคารจอด 180 คัน ตรอกสาเก 80 คัน จุดจอดรถ กทม.(ถ.ไกรสีห์) 200 คัน
ขณะที่จุดจอดรถไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการฟรี คือที่ กองสลาก(เก่า) 50 คัน วัดมกุฎกษัตริยารามฯ 100 คัน วัดโสมนัสราชวรวิหาร 100 คัน ลานจอด บ.ทรัพย์สิน (สะพานขาว) 200 คัน ถ.กำแพงเพชร 5 หลัง โรงพยาบาลรามาฯ 80 คัน โรงแรมศรีอยุธยา 100 คัน
จุดจอดรถหน่วยงานรัฐ (รองรับเฉพาะเจ้าหน้าที่) โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 20 คัน (หน่วยงานรัฐ) โรงแรมศรีอยุธยา 100 คัน
