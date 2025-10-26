xs
สำนักพระราชวังประกาศการถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักพระราชวัง ประกาศเรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้

ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ทุกวัน ในเวลา 08.30 - 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทุกวันในเวลา 09.00 - 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 100 วัน