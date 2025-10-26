คณะบุคคล-ปชช.เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อเนื่อง

บรรยากาศที่สำนักพระราชวัง ช่วงเช้าวันนี้ (26 ต.ค.) ตั้งแต่เปิดประตูมณีนพรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนสนามไชย มีข้าราชการ คณะบุคคล และประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำ เดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ภายในศาลาสหทัยสมาคม และด้านหน้าอาคารศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวัง กันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนจำนวนมากมาจับจองพื้นที่ เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม และทยอยมากันเรื่อยๆ กระทั่งเช้าวันนี้ บางส่วนปักหลักรอเพื่อให้ได้ส่งเสด็จพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้าย และบางส่วนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
