ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจฯ ทางรัฐ ใช้โลโก้ทางรัฐ ให้ผู้เสียหายแจ้งถูกหลอกออนไลน์ ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจเฟซบุ๊กชื่อ ทางรัฐ ใช้โลโก้แอปพลิเคชันทางรัฐ โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน ติดต่อทางกล่องข้อความเพื่อแจ้งระงับบัญชีธนาคารนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ยืนยันว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นเพจปลอม ไม่ใช่ช่องทางการติดต่อสื่อสารของ สพร. อย่างเป็นทางการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ยืนยันว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นเพจปลอม ไม่ใช่ช่องทางการติดต่อสื่อสารของ สพร. อย่างเป็นทางการ