"จาตุรนต์" ลุ้นนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ หลังได้รับเสียงหนุนจากกลุ่ม สส.มากสุด

จากกรณีจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคมนั้น สส.พรรคเพื่อไทย ต่างพูดคุยถึงแคนดิเดตคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ จากเดิมที่มี 2 รายชื่อคือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่มีความโดดเด่น และมีจุดแข็งในเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ถือเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายประชาธิปไตยในเวทีการเมืองมาอย่างยาวนาน และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ ที่มีเสียงสนับสนุนในความเป็นคนรุ่นใหม่ ทำงานช่วย น.ส.แพทองธาร ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่ง
ทั้งนี้ มีการยกขึ้นมาอีก 2 รายชื่อ คือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ที่มีความโดดเด่นในสภา และเคยเป็นหัวหน้าพรรคในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และอีกรายชื่อคือ นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เนื่องจากมีความโดดเด่นงานสภาเช่นเดียวกัน เคยทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายสรุปจบในหลายครั้ง
รายชื่อที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดคือ นายจาตุรนต์ เพราะต่างมองที่จุดเด่นในความเป็นนักประชาธิปไตย ที่เหมาะมานำพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรค ส่วนของ นพ.ชลน่าน ที่มีความโดดเด่นเรื่องความเป็นผู้นำ สส.บางส่วนเห็นว่าควรไปลุ้นเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ทางผู้บริหารพรรคค่อนข้างเปิดกว้างกว่าครั้งก่อน ซึ่งวันที่ 28 ตุลาคม ที่มีการประชุม สส. พรรคจะเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง เพื่อสะท้อนมุมมองให้สมาชิกนำข้อคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในวันที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่
