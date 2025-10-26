ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจความพร้อมท้องสนามหลวงรับ ปชช.ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (26 ต.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อตรวจความพร้อมและสำรวจเส้นทางโดยรอบพื้นที่ เตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการ กทม. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัด กทม. นายไทวุฒิ ขันแก้ว และนายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัด กทม. รวมถึงนายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่ และรายงานผลการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ กทม. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพระนคร บูรณาการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย การจราจร และการให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การจัดตั้งจุดบริการประชาชน รวมถึงการจัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินประจำพื้นที่ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที กรุงเทพมหานครจะมุ่งมั่นดำเนินการอย่างเต็มกำลังในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีสูงสุดแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
