นายกฯ ไลฟ์สดจากมาเลย์ ยันลงนามปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา ไม่มีเสียเปรียบ

วันนี้ (26 ต.ค.68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Anutin Charnvirakul ความยาว 8 นาที สาระสำคัญระบุเกี่ยวกับภารกิจการลงนามสันติภาพ แนวทางการเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อสันติภาพของทั้ง 2 ประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมอาเซียนซัมมิท โดยหยิบยกเรื่องความกังวลการเจรจาครั้งนี้ว่าทำให้ไทยเสียเปรียบหรือไม่
นายอนุทิน ยืนยันว่า ปฏิญญาทั้ง 4 ข้อ ไม่มีข้อใดทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ซึ่งไม่ใช่สนธิสัญญา จึงไม่ต้องขอการรับรองจากรัฐสภา แต่รับรองจาก ครม. แล้ว คือ 1. การถอนอาวุธหนักจากแนวชายแดน 2. การเกิดวัตถุระเบิด 3. การร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์ และ 4. หาแนวทางการบริหารพื้นที่ทับซ้อนรวมร่วมกัน
ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครแม้แต่คนเดียว ประเทศไทยรักสงบ อย่างเพลงชาติระบุ ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด ซึ่งไทยยึดมั่นในกรอบนี้มาตลอด จึงขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทย กองทัพ กระทรวงการต่างประเทศทำงานอย่างหนัก ขอให้มั่นใจ พร้อมหยิบยกประสบการณ์การเจรจาตั้งแต่ทำงาน ส่วนตัวเห็นว่าปฏิญญาที่จะลงนามในวันนี้ ไม่เห็นจุดใดที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ท่ามกลางสักขีพยานจาก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ยังย้ำว่า การดำเนินการของรัฐบาล มองเรื่องความปลอดภัยของประชาชน ทำให้ประเทศไทยรักษาเกียรติภูมิ รักษาอธิปไตย รักษาดินแดน และยืนยันการเจรจาเรื่องแผนที่ 1:200,000 ไม่เป็นความจริง แต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าลิดาร์ เมื่อนำไปสู่การเจรจาปักเขตแดนจนครบ ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว จะทำให้ประเด็นแผนที่ 1:200,000 หมดไปโดยปริยาย จะใช้เจรจาใช้หลักความเป็นจริงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากที่สุด
