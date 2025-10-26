เปิดเส้นทางขบวนเคลื่อนพระบรมศพ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

วันนี้ (26 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อทรงรับและเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง ในเวลา 16.00 น. โดยใช้เส้นทางดังต่อไปนี้
[อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ – ถนนอังรีดูนังต์]
เส้นทาง : อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ – เส้นทางภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – ประตู 15 – ถนนอังรีดูนังต์ ( ระยะทาง 350 เมตร ใช้เวลา 1 นาที )
[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน – พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร]
เส้นทาง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – ถนนอังรีดูนังต์ – ถนนพระราม 4 – ถนพญาไท – ถนนศรีอยุธยา – ถนนราชดำเนิน – ถนนหน้าพระลาน – ประตูวิเศษไชยศรี – ที่หมาย (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลา 20 นาที)
[อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ – ถนนอังรีดูนังต์]
เส้นทาง : อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ – เส้นทางภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – ประตู 15 – ถนนอังรีดูนังต์ ( ระยะทาง 350 เมตร ใช้เวลา 1 นาที )
[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน – พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร]
เส้นทาง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – ถนนอังรีดูนังต์ – ถนนพระราม 4 – ถนพญาไท – ถนนศรีอยุธยา – ถนนราชดำเนิน – ถนนหน้าพระลาน – ประตูวิเศษไชยศรี – ที่หมาย (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลา 20 นาที)