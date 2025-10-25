ทบ.แจ้งข้อปฏิบัติกำลังพลไว้ทุกข์ ถวายอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (25 ต.ค.68) กองบัญชาการกองทัพบก (ทบ.) แจ้งข้อปฏิบัติต่างๆ ของกำลังพล ในห้วงเวลาการถวายอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 - 24 ตุลาคม 2569
สำหรับการแต่งกาย ดังนี้
1. ชุดปฏิบัติงานแขนยาว, เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม
2. กำลังพลที่ปฏิบัติงานใน ศปก.ทบ. พื้นที่ บก.ทบ. ยกเลิกการแต่งเครื่องแบบฝึก แต่ให้แต่งชุดปฏิบัติงานแขนยาว
3. นักเรียนทหารที่ใช้ผ้าผูกคอประกอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำ
4. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ใช้ผ้าผูกคอสีดำ สวมปลอกแขนทุกข์
5. เครื่องแบบปกติขาว, เครื่องแบบครึ่งยศ, เครื่องแบบเต็มยศ, เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ให้สวมปลอกแขนทุกข์ สำหรับเครื่องแบบสโมสรไม่ต้องสวมปลอกแขนทุกข์
6. เครื่องแบบในข้อที่ 5 ด้านบน ให้คาดกระบี่ ถุงมือเสมอ ยกเว้นมีกำหนดเป็นอย่างอื่น
