ญี่ปุ่นคาดปี 68 เจ้าของธุรกิจ SMEs สูงวัยจะขาดผู้สืบทอดถึง 1.27 ล้านราย

World Economic Forum คาดกาณ์ว่า ปี 2568 จะมีเจ้าของธุรกิจ SMEs ในวัย 70 ปี ขึ้นไปประมาณ 1.27 ล้านราย ไม่มีผู้สืบทอดกิจการ ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทญี่ปุ่นทั้งหมด โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่นมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นธุรกิจครอบครัว
ปัญหาดังกล่าว ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยอัตราภาษีมรดกของญี่ปุ่นที่สูงลิ่วถึง 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากที่สุดในโลก จึงเป็นภาระหนักของทายานหากจะรับช่วงต่อ โดยภาษีนี้ต้องชำระภายใน 10 เดือนหลังจากเสียชีวิต ทำให้ทายาทบางรายต้องรีบขายทรัพย์สินเพื่อหาเงินสด ดังนั้น การขายทรัพย์สินให้กับบริษัทไพรเวทอิควิตี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ
