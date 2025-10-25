ผู้นำสหรัฐฯ ชี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ระดับหนึ่ง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (25 ต.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวก่อนออกเดินทางจากสหรัฐฯ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจในมาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ว่า เกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ในระดับหนึ่ง หลังผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่า ยินดีที่จะเปิดรับข้อเรียกร้องของเกาหลีเหนือ ซึ่งต้องการได้รับการยอมรับเป็นรัฐนิวเคลียร์ เพื่อเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเจรจาครั้งใหม่กับรัฐบาลวอชิงตันหรือไม่
ทั้งนี้ เกาหลีเหนือย้ำมาตลอด เกี่ยวกับสถานะของประเทศ ในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนและเป็นการถาวร ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานของประเทศ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหวนกลับได้
ทั้งนี้ เกาหลีเหนือย้ำมาตลอด เกี่ยวกับสถานะของประเทศ ในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนและเป็นการถาวร ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานของประเทศ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหวนกลับได้