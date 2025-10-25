กสทช.ออกแนวปฏิบัติการออกรายการ ถวายความไว้อาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามอ้างถึงประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป นั้น
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ออกแนวปฏิบัติการออกรายการ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความไว้อาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การเชื่อมโยงสัญญาณ
1.1 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่าง ๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที
1.2 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน สลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณ
2. การออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัย ตลอดจนปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ จึงเห็นควรกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้
2.1 ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2568 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
2.2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเนื้อหาที่มีความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงเนื้อหา รายการที่มีความรื่นเริง เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ออกแนวปฏิบัติการออกรายการ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความไว้อาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การเชื่อมโยงสัญญาณ
1.1 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่าง ๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที
1.2 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน สลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณ
2. การออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัย ตลอดจนปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ จึงเห็นควรกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้
2.1 ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2568 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
2.2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเนื้อหาที่มีความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงเนื้อหา รายการที่มีความรื่นเริง เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย