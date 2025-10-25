xs
กสทช.ออกแนวปฏิบัติการออกรายการ ถวายความไว้อาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามอ้างถึงประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ออกแนวปฏิบัติการออกรายการ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความไว้อาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การเชื่อมโยงสัญญาณ
1.1 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่าง ๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที
1.2 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน สลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณ

2. การออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัย ตลอดจนปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ จึงเห็นควรกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้
2.1 ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2568 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
2.2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเนื้อหาที่มีความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงเนื้อหา รายการที่มีความรื่นเริง เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย