สำนักจุฬาราชมนตรี น้อมถวายอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่แห่งแผ่นดิน

สำนักจุฬาราชมนตรี และพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ต่างโศกาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่ง พระแม่แห่งแผ่นดิน พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอันแผ่ไพศาลครอบคลุมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อ พี่น้องชาวไทยมุสลิมและศาสนาอิสลาม มาโดยตลอด
สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนชาวไทยมุสลิมร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน ซึ่งพระราชกรณียกิจจะยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป
