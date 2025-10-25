ข่าวจริง! รัฐบาลหนุนค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บ. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง รัฐบาลสนับสนุนค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยันว่า มีโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้สูงอายุอายุ 60 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย
