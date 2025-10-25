xs
ข่าวจริง! รัฐบาลหนุนค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บ. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง รัฐบาลสนับสนุนค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า เป็นข้อมูลจริง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยันว่า มีโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้สูงอายุอายุ 60 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย