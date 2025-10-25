วงการสีกากีสะเทือน! ก.ร.ตร.ชี้มูล "บิ๊กต่อ" พร้อม ตร.กว่า 200 นาย เอี่ยวเว็บพนันออนไลน์

จากกรณีมีรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชี้มูลว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกกว่า 200 นาย มีมูลความผิดทางวินัยกรณีถูกกล่าวหารับเงินหรือผลประโยชน์จากขบวนการส่วยเว็บพนันออนไลน์ สืบเนื่องมาจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 โดย ก.ร.ตร. ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนานกว่า 7 เดือน มีการรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี จนกระทั่งมีมติในที่สุด
หลังจากนี้ ก.ร.ตร. จะเปิดโอกาสให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อกล่าวหา เพื่อนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งในการกำหนดโทษทางวินัยว่าจะมีความร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ก่อนจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร. ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
