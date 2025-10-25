รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดงานพลังเครือข่ายไหมและสิ่งทอ โยงท้องถิ่นสู่สากลยั่งยืน

วันนี้ (25 ต.ค.) นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พลังเครือข่ายไหมและสิ่งทอ เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายการค้าและผู้ประกอบการไหมและสิ่งทออีสาน จัดโดยสมาคมไหมไทยและสิ่งทอขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทออีสานสู่มาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพของขอนแก่นในฐานะเมืองไมซ์ (MICE City) ผ่านกิจกรรม Tradeshow Roadshow มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 130 คน และมีบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไหมและสิ่งทอจำนวน 14 บูธ
