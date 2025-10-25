เลขาฯ นายกฯ แจงข่าว ครม.สั่งเอกชนงดกิจกรรมรื่นเริง ไม่เป็นความจริง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ วันนี้ (25 ต.ค.) ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธาน มีมติให้ภาคเอกชนงดกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วันนั้น ไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อรับทราบประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต และพิจารณาแนวทางการดำเนินการไว้ทุกข์ของส่วนราชการ โดยมีมติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี และให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
