เยอรมนีป้องกันเข้มไข้หวัดนก หลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วง 2 สัปดาห์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ว่า นายอลอยส์ ไรเนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเยอรมนี แถลงว่า ไข้หวัดนกกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การป้องกันการแพร่ระบาด การปกป้องสัตว์ และการป้องกันความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันฟรีดริช เลิฟเลอร์ (เอฟแอลไอ) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยโรคสัตว์แห่งชาติของเยอรมนี เตือนถึงความเสี่ยงของการระบาดซ้ำ หลังพบนกกระเรียนป่าป่วยไข้หวัดนกเป็นครั้งแรก ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ในวงกว้างขวางมากขึ้น
