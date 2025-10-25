"ฮุน มาเนต" ถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 25 ต.ค. ฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งหนังสือแสดงความอาลัยถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระบุว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และไม่อาจทดแทนได้ของ พระมารดาแห่งชาติไทย ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ ข้าพเจ้าและประชาชนชาวกัมพูชาขอร่วมส่งความระลึกถึงและคำภาวนาไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงได้รับการจดจำด้วยความเคารพและเทิดทูนสูงสุด สำหรับพระราชจริยวัตรแห่งความเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย พระวิริยะอุตสาหะในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนพระปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาชนบท ได้ทรงสร้างมรดกอันทรงคุณค่าไว้เป็นแรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นต่อไป
