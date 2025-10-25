กรมศิลปากรเตรียมออกแบบ-ก่อสร้างพระเมรุมาศถวายความจงรักภักดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบและการก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการถวาย ความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมเกียรติ เน้นความงดงาม สง่างาม เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมการดำเนินงาน บูรณะราชรถ ราชยาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานหนังสือจดหมายเหตุ ซึ่งจะดำเนินการจดบันทึกเหตุการณ์ ตั้งแต่มีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งเป็นการรวมพลังและหัวใจใจขอข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทุกฝ่าย มาร่วมกันทำงาน อย่างสุดความสามารถ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อสั่งการจากรัฐบาล
