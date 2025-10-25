กกล.ผาเมือง หนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินฯ ส่ง ฮ.รับผู้ป่วยวิกฤตถึงมือแพทย์ปลอดภัย

กองกำลังผาเมือง โดยชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 212 จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยทีม SKY DOCTOR โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพศหญิง อายุ 59 ปี มีภาวะเจ็บแน่นหน้าอก จากโรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที ซึ่งหากลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้ป่วยถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยแล้ว
