ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรุงไทยเปิดไลน์แนะนำหุ้น Krung Thai Bank PCL ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทย เปิดกลุ่มไลน์ให้คำแนะนำหุ้น Krung Thai Bank PCL นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
เตือนภัยสายลงทุน ธนาคารกรุงไทย ไม่มีนโยบายให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำซื้อขายหุ้น ผ่านกลุ่มไลน์ใด ๆ ทั้งสิ้น โพสต์ที่มีการเชิญชวนให้แอดไลน์ข้างต้นนั้น เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของธนาคารโดยที่ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
