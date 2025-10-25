"หลวงปู่เจ" ปธ.สงฆ์วัดป่าวิเวกธรรม ละสังขารลงอย่างสงบ ด้วยสิริอายุ 85 ปี 38 พรรษา

หลวงปู่บุญมา กตปุญโญ หรือ หลวงปู่เจ ประธานสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรม จ.กาฬสินธุ์ ละสังขารลงอย่างสงบ เมื่อเวลาประมาณ 05.24 น. วันนี้ (25 ต.ค.) ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ด้วยสิริอายุ 85 ปี 38 พรรษา หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาล มาเป็นเวลากว่า 1 เดือน ท่ามกลางความอาลัยของศิษยานุศิษย์
หลวงปู่บุญมา กตปุญโญ หรือ หลวงปู่เจ เป็นพระเกจิสายกรรมฐานมหานิกาย หนึ่งเดียวยืนเสก ศิษย์ หลวงพ่อคง จัตตมโล พระอรหันต์ร่างทอง แห่งวัดเขาสมโภชน์
