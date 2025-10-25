xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 2 นี้ อุณหภูมิ 33 องศาฯ ไม่มีฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 52 เปอร์เซ็นต์