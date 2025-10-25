xs
รมว.ทส.เผยรอนายกฯ ชะลอแผนเจรจาศรีลังกาขอ 2 ช้างกลับ ปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีแผนการบินด่วนไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อเจรจาขอ 2 ช้างไทยกลับประเทศ หลังได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ว่า ต้องรอดูนายกรัฐมนตรีก่อน