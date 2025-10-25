นายกฯ เผยแนวทางถวายความอาลัย หน่วยงานรัฐลดธงครึ่งเสา 30 วัน-ไว้ทุกข์ 1 ปี ปชช.ใส่สีไม่ฉูดฉาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ วันนี้ (25 ต.ค.) ว่า นัดประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินงานสำหรับพระราชพิธี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะรัฐมนตรี ได้รับทราบข้อสั่งการต่างๆ เพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปด้วยการสมพระเกียรติยศสูงสุด
นายอนุทิน กล่าวถึงการไว้ทุกข์ว่า สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ส่วนของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้ไว้ทุกข์ด้วยการแต่งกาย 1 ปี นับแต่วันนี้ ขณะที่ประชาชนทั่วไป พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ขอความกรุณา ในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่าน ขอให้ร่วมมือ แต่งสีดำไม่ได้ก็ขอให้โทนสีไม่ฉูดฉาด ถวายพระองค์ 90 วัน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ดำรงพระอิสริยยศ ต้องตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน
ส่วนการจัดงานรื่นเริง คอนเสิร์ตต่างประเทศ ต้องขอความร่วมมือ โดยจะพยายามหาช่องทางที่ทำออกมาแล้วไม่มีผลกระทบ ต้องดูในเรื่องของวัฒนธรรมของประเพณีของพวกเราด้วย
