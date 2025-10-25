บช.น.แจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.68) เวลา 16.00 น. โดยออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์
จากนั้น เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ถนนพระราม4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนพญาไท
เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา เดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (901 Land) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง
