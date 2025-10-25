เกาหลีเหนือใช้เงินดิจิทัลซื้อขายอาวุธฯ เลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจาก UN

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันนี้ (25 ต.ค.) ว่า เกาหลีเหนือกำลังหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ ด้วยการใช้สกุลเงินดิจิทัลซื้อขายวัตถุดิบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งได้มาจากการส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีจำนวนมากไปต่างประเทศ เพื่อฟอกเงินและหารายได้ให้รัฐบาลเปียงยาง
คณะตรวจสอบการคว่ำบาตรพหุภาคี (เอ็มเอสเอ็มที) พบว่า กองกำลังไซเบอร์ที่ซับซ้อนของเกาหลีเหนือได้ขโมยเงินอย่างน้อย 1,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 53,893 บาท ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกันยายน 2568 รวมถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 45,727 ล้านบาท จากบายบิต ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
