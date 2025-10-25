นายก อบจ.สุพรรณฯ ร่วมเปิดงานสานสัมพันธ์ 11 ชาติพันธุ์ สืบสานประเพณีแห่แม่พระทางน้ำฯ

นายอุดม โปร่งฟ้า นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา เลขานุการฯ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอสองพี่น้อง ร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ 11 ชาติพันธุ์ สุพรรณบุรี งานสืบสานประเพณีแห่แม่พระทางน้ำสายน้ำ วันที่ 24-25 ตุลาคม 2568 โดยมี 11 ชาติพันธุ์ สุพรรณบุรี ประกอบด้วยไทยพื้นถิ่น ไทยทรงดำ ไทยญวน ไทยลาวเวียง ไทยลาวครั่ง ไทยละว้า ไทยพวน ไทยมอญ ไทยเขมร ไทยกะเหรี่ยง ไทยเชื้อสายจีน ร่วมการแสดงบนเวที เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-ญวน “ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ” ประจำปี 2568 ที่ยังคงความศรัทธาวิถีชุมชนชาวคาทอลิก สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคนไทยเชื้อสายญวน หนึ่งเดียวในไทย ตามความศรัทธาของวิถีชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ ชาวไทยเชื้อสายญวน ผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ณ วัดแม่พระประจักษ์ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง