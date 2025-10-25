รฟท.ทดสอบเดินขบวนรถดีเซลรางรุ่น Kiha 40/48 ผ่านเกณฑ์อย่างสมบูรณ์แล้ว

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (24 ต.ค.) รฟท. ดำเนินการทดสอบเดินขบวนรถดีเซลรางรุ่น Kiha 40/48 จากโรงงานรถไฟมักกะสันไปยังสถานีอยุธยา เพื่อทดสอบสมรรถนะของขบวนรถในสภาพการเดินรถเสมือนจริง หลังจากที่ผ่านการทดสอบด้านวิศวกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ทั้งการทดสอบอยู่กับที่ (Static Test) และการทดสอบขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Test)
สำหรับการทดสอบดังกล่าว ครอบคลุมการตรวจวัด และประเมินผลในด้านต่าง ๆ อาทิ อัตราเร่ง (Acceleration) ระยะเบรก (Brake Distance) อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) แรงดันห้ามล้อ (Brake Force) ระดับเสียง(Noise Test) การสั่นสะเทือน (Riding Comfort) ตลอดจนการวัดอุณหภูมิล้อ แท่งห้ามล้อ หม้อเพลา อุณหภูมิภายในตัวรถ และค่าความสว่างภายในขบวน โดยทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากล IEC 61133 และผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ รฟท. อย่างสมบูรณ์
