ญี่ปุ่นเผยปี 67 สถิตินักเรียนฆ่าตัวตายสูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 16 ราย จากปี 66

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น รายงานว่า สถิติการฆ่าตัวตายในเด็กวัยเรียนของญี่ปุ่น ปี 2567 พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยอยู่ที่ 529 ราย เพิ่มขึ้น 16 ราย จากปี 2566 และนับเป็นตัวเลขสูงที่สุด นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2523
ทั้งนี้ รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยมาตรการรับมือการฆ่าตัวตาย ฉบับปี 2568 ซึ่งได้รับการรับรองในที่การประชุมคณะรัฐมนตรี ระบุว่า นักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทั้งหมด เมื่อปี 2567 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษา 15 ราย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 163 ราย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 351 ราย โดยจำนวนการเสียชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้นถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
ทั้งนี้ รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยมาตรการรับมือการฆ่าตัวตาย ฉบับปี 2568 ซึ่งได้รับการรับรองในที่การประชุมคณะรัฐมนตรี ระบุว่า นักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทั้งหมด เมื่อปี 2567 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษา 15 ราย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 163 ราย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 351 ราย โดยจำนวนการเสียชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้นถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์