‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษา-ตุลาการศาล รธน.- อัยการประจำกอง เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 19.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายคำพัน อั่นลาวัน (Mr.Khamphan Anlavan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฟองสะหมุด อั่นลาวัน (Mrs. Phongsamouth Anlavan) ภริยาเอกอัครราชทูตฯร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้
เวลา 19.47 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ 80 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายเกรียงไกร จรรยามั่นเลขานุการศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายอิสรา วรรณสวาท เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา 20.06 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ รองเลขาธิการสำนักงานประธานศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา 20.13 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม รองอัยการสูงสุด นายอนุชา วัฒนวิภา อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายศกร หลิมศิริวงษ์ เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย