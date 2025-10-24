“สิริพงศ์”ยันการประชุม JBC ไม่มีการตกลงเรื่องมาตราส่วนแผนที่หรือการปักหมุดเขตแดน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ข้อความที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ระบุว่า “ฝ่ายไทย-กัมพูชาตกลงที่จะดำเนินการตามหลักการทางเทคนิค เพื่อการรังวัดและปักหลักเขตชั่วคราว โดยใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 และสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ปี 1907” ไม่ใช่ข้อเท็จจริง การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) ระหว่างวันที่ 21–22 ต.ค. ที่ผ่านมา ไม่มีการหารือหรือข้อตกลงใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในที่ประชุม คือ มอบหมายคณะอนุกรรมาธิการเทคนิคร่วม (JTSC) ดำเนินการสร้างหลักเขตแดนใหม่ทดแทนหลักเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย 15 หลัก และที่จมน้ำ 3 หลัก พร้อมเร่งแก้ไข TOR 2003 เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่าย โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำ รวมถึงเห็นชอบกระบวนการสำรวจและจัดทำหมุดชั่วคราวในพื้นที่เร่งด่วนหลักเขตแดนที่ 42–47 บริเวณบ้านหนองจาน–บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการหารือกันต่อไป
นายอนุทิน ย้ำหลักการ 4 ข้อ ไทยให้ความสำคัญกับการปกป้องอธิปไตยแห่งรัฐ สร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี แต่จะไม่ยอมให้มีการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่กระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศ