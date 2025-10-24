ผู้ว่าฯ นนทบุรี แจ้งจับ"ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง"กรณีปลอมลายเซ็นจดทะเบียนมูลนิธิ

นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าแจ้งความ สภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง จากกรณี น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยชาญ กรรมการมูลนิธิเป็นหนึ่ง เข้าความดำเนินเมื่อวันที่ 19 ต.ค.67 ในคดีอาญาที่ 760/2567 ว่า น.ส.ชลิดา หรือ ต้นอ้อ ผู้ถูกกล่าวหาได้ปลอมลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ เพื่อไปยื่นจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง โดยที่ น.ส.วิไลลักษณ์ ให้การยืนยันว่าไม่เคยยินยอมให้ น.ส.ชนิดา ลงลายมือชื่อแทนแต่อย่างไร
ซึ่งต่อมาทาง น.ส.ชลิดา ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ยืนยันว่าตนได้รับความยินยอมให้ใช้ลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ ในการนำชื่อไปจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งเช่นกัน ทำให้ต่อมาทางพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรีว่าเจ้าหน้าที่ที่รับจดแจ้งทะเบียนให้กับมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการปลอมและใช้เอกสารหรือไม่
ซึ่งต่อมาพบว่ามีการนำลายมือชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิจริง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการแอบอ้างนำลายเซ็นชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิจึงมอบหมายให้นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี เข้าแจ้งความดำเนินกับ น.ส.ชนิดา พร้อมกับเตรียมร้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เพิกถอนใบทะเบียนของมูลนิธิเป็นหนึ่งต่อไป