นายกฯ เปิดงาน “รวมพลคนกินเจ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 19” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันนี้ (24 ต.ค.) เวลา 16.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมพลคนกินเจ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 19” ณ บริเวณศาลหลักเมืองกระบี่ โดยแสดงความยินดีที่ได้มาร่วมในเทศกาลกินเจ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออิ่มบุญ อิ่มใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนี้ด้วย โดยขอให้ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ และหากมีผู้ตกหล่นจะเร่งดำเนินการเพิ่มเติมในต้นปีหน้า เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเสียสิทธิ์
นายอนุทิน ยืนยันว่า รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้จังหวัดกระบี่มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับทุกคน โดยจะผลักดันให้จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความคึกคัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น เพื่อให้ลูกหลานมีอาชีพ มีงานทำอย่างมั่นคง