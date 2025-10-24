ลูกช้างป่าพลัดหลงฝูงพักฟื้นอยู่หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย เสียชีวิตแล้ว

นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ รายงานความคืบหน้า การช่วยเหลือช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ 2-3 เดือน ที่พลัดหลงฝูง และมีแผลที่หางและแผลที่สะดือ มีแผลในช่องปาก ที่พบตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 68 ซึ่งสัตวแพทย์ได้ทำการรักษาช้างป่าตัวดังกล่าว และได้นำมาพักฟื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24 ต.ค.) ช้างป่าตัวดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 20.20 น. ของวันที่ 23 ต.ค. โดยทีมสัตว์แพทย์ได้ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย ผลปรากฏดังนี้
1. พบรอยโรคที่บ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อของร่างกาย โดยมีรอยโรครุนแรงบริเวณขาหลังซ้าย มีหนองอยู่ภายในกล้ามเนื้อและข้อปริมาณมาก
2. อวัยวะภายใน ได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต ลำไส้ พบรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (หัวใจมีเนื้อตายสีขาว พบเนื้อตายในปอด พบก้อนหนองในปอด พบก้อนเลือดในปอด ไตมีขนาดใหญ่ ไตมีปื้นเลือดออก ลำไส้บางส่วนมีสีแดง
3. พบตุ่มสีขาวขนาดเล็กในกระพุ้งแก้ม พบเนื้อเยื่อลักษณะเป็นแผลปนหนองบริเวณเพดานปากบน
ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์ได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจประกอบเป็นข้อมูลในการสรุปหาสาเหตุการตายของลูกช้างต่อไป และได้ดำเนินการทำลายซากโดยวิธีฝังดินกลบและโรยปูนขาวเรียบร้อยแล้ว